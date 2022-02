Pioli | duro lo sfogo con l’arbitro | “Errore clamoroso | il VAR a cosa serve?”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Stefano, nel post partita di Milan Udinese, ha parlato della prestazione della sua formazione ai microfoni di DAZN, commentando il risultato anche in chiave classifica. Con questo pareggio ottenuto contro i bianconeri, il Milan ha allungato il proprio vantaggio su Inter e Napoli, portandosi a +3, in attesa delle gare delle inseguitrici. Il tecnico ha commentato duramente anche il gol – molto dubbio – convalidato all’Udinese, con Destiny Udogie che ha spinto il pallone in porta con un tocco sospetto tra braccio e corpo. Gol di Udogie dubbio? “Questo non è dubbio, il giocatore dell’Udinese fa gol di mano. Ci sta chenon veda, ma che non lo vedano al VAR… Noi non abbiamo fatto bene, ma questo gol non è regolare e ha influenzato fortemente il risultato finale. E poi, non è possibile che nel calcio di oggi si facciano 45 minuti di gioco ...