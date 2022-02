Pagelle Milan-Udinese 1-1: voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Udinese, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro partita rognosa per i ragazzi di Stefano Pioli che però sbloccano il punteggio grazie a Leao, bravo e navigato nel vincere il duello fisico con Becao e poi freddo a battere Silvestri. Ma l’Udinese è in partita e nella ripresa segna con Udogie, al termine di una mischia furibonda. Poi la partita si spacca, le squadre si allungano, occasioni da una parte e dall’altra ma finisce in parità. Un’altra occasione persa dei rossoneri in ottica scudetto. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Tomori 5.5, Romagnoli 5, Theo ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. A San Siro partita rognosa per i ragazzi di Stefano Pioli che però sbloccano il punteggio grazie a Leao, bravo e navigato nel vincere il duello fisico con Becao e poi freddo a battere Silvestri. Ma l’è in partita e nella ripresa segna con Udogie, al termine di una mischia furibonda. Poi la partita si spacca, le squadre si allungano, occasioni da una parte e dall’altra ma finisce in parità. Un’altra occasione persa dei rossoneri in ottica scudetto. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6, Tomori 5.5, Romagnoli 5, Theo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Milan - Leao imprescindibile, Giroud non la vede mai. Pioli, approccio sbagliato - lalasan78 : Le pagelle di #MilanUdinese 1-1: Scudetto? No grazie! - PianetaMilan : Pagelle #MilanUdinese 1-1: #Leao devastante, ancora male #Kessie #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportface2016 : #MilanUdinese: le pagelle e i voti del match #SerieA - MilanoRossonera : Le pagelle di Milan-Udinese 1-1: Scudetto? No grazie! - -