Nuova voce Siri neutra con iOS 15.4, la scelta né femminile né maschile (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una Nuova voce Siri neutra è motivo in più per attendere il prossimo aggiornamento Apple iOS 15.4. La quarta versione beta dell'update è stata rilasciata da due giorni circa e tra le sorprese inaspettate c'è quella relativa ad una Nuova opzione per l'assistente vocale. Il cambiamento non è da sottovalutare per nulla, non tanto per la sua valenza software, semmai simbolica. La Nuova voce Siri pensata dagli sviluppatori è del tutto neutra, dunque né femminile né maschile. Si tratta di una soluzione che è stata registrata per ora solo in lingua americana grazie al contributo di un dipendente Apple e poi magari opportunamente post-prodotta. L'intento da parte dell'azienda di Cupertino è ora quello di ...

