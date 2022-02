Infortunio Maksimovic | problema muscolare per il difensore del Genoa

(Di venerdì 25 febbraio 2022) . Le ultime sulle condizione del centrale rossobludi naturaper Nikolanella ripresa di-Inter. Ilrossoblu è stato costretto a dare forfait intorno al 50? a causa di guaio all’adduttore. Emergenza in difesa per Blessin che ha fatto entrare in campo Cambiaso spostando Vasquez al centro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Maksimovic

Calcio News 24

Difensori: Calafiori, Cambiaso, Criscito, Hefti,, Masiello, Portanova, Vanheusden, ... Piccoli ha dei problemi alla coscia, si sta valutando la gravità dell'ma a disponibilità ...Zlatan Ibrahimovic non sembra ancora aver recuperato dall'. Gli ospiti schiereranno dal ... in campo stasera alle 21:GENOA (4 - 2 - 3 - 1): Sirigu; Hefti,, Ostigard, Vasquez; ...L’infortunio di Maksimovic può complicare la situazione per Blessin: il tecnico rossoblu fa grande affidamento sull’ex difensore del Napoli, ma adesso dovrà fare a meno di lui. Il Genoa è riuscito a ...Il tecnico del Genoa, Blessin, ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera alle 21:00 contro l'Inter, in Serie A ...