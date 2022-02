Grande Fratello Vip 6 le nomination di ieri 24 febbraio, in 3 al televoto lunedì 28 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6 nomination ieri giovedì 24 febbraio, in 3 al televoto lunedì 28 febbraio con eliminazione Puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 di giovedì 24 febbraio 2022 guidata da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Puntata in cui Alex Belli era assente quindi la soap Alex – Delia – Soleil ha avuto meno spazio. Non sono mancati gli scontri con Katia e Soleil contro Miriana e Nathalie quest’ultime due attaccate da Ricciarelli. Soleil, Lulù e Nathalie si sono scontrate anche con Davide, sempre elegante nelle reazioni (guarda qui). Grande Fratello Vip 6 nomination giovedì 24 ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 febbraio 2022)Vip 6giovedì 24, in 3 al28con eliminazione Puntata didelVip 6 di giovedì 242022 guidata da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Puntata in cui Alex Belli era assente quindi la soap Alex – Delia – Soleil ha avuto meno spazio. Non sono mancati gli scontri con Katia e Soleil contro Miriana e Nathalie quest’ultime due attaccate da Ricciarelli. Soleil, Lulù e Nathalie si sono scontrate anche con Davide, sempre elegante nelle reazioni (guarda qui).Vip 6giovedì 24 ...

GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Giamet1Giametta : @GrandeFratello Signorini non sei coerente, difendere sempre le azioni di Katia non ti fa molto onore. È poi vorrei… - chiiia__01 : RT @martasullenubi: Art. 1 GF: “Il Grande Fratello è un programma fondato sulle grandi PALLE di Lulù, Jessica Haile Selassie e Miriana Trev… -