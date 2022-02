Graduatoria interna e docenti soprannumerari: la graduatoria è unica, chi va inserito, termini per la pubblicazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Organico dell’autonomia – graduatoria unica per ogni istituzione scolastica. Nelle scuole della Infanzia, Primaria e nelle scuole di I e II grado la graduatoria interna di istituto sarà costituita per organico dell’autonomia ovvero sarà unica per ogni istituzione scolastica non esistendo più la distinzione di “sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici … Questo ed altri contenuti su Orizzonte L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) Organico dell’autonomia –per ogni istituzione scolastica. Nelle scuole della Infanzia, Primaria e nelle scuole di I e II grado ladi istituto sarà costituita per organico dell’autonomia ovvero saràper ogni istituzione scolastica non esistendo più la distinzione di “sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici … Questo ed altri contenuti su Orizzonte L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna e docenti soprannumerari: la graduatoria è unica, chi va inserito, termini per la pubblicazione - schiamazzi_ : @GretaForse E se insegni e superi i 22 punti in graduatoria interna non puoi caricarlo no -