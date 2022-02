Genoa-Inter 0-0 | nerazzurri falliscono aggancio in vetta

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'pareggia 0-0 sul campo delnel match valido per la 27esima giornata della Serie A. Iperdono la chance di agganciare il Milan al primo posto. I rossoneri, che hanno pareggiato in casa 1-1 con l'Udinese, comandano con 57 punti. I campioni d'Italia, che devono ancora recuperare una partita, inseguono a quota 55. A Genova, rossoblu esi affrontano a viso aperto: le occasioni abbondano ma il gol non arriva. Il, penultimo con 17 punti, crea chance in avvio ma non sfonda. L'prende progressivamente in mano le redini del match, nella ripresa va vicinissima al vantaggio con D'Ambrosio, che centra la traversa con un colpo di testa ravvicinato dopo un corner da destra. Il forcing finale deinon produce ...

L'non approfitta del pareggio del Milan e frena sullo 0 - 0 con ila Marassi. I nerazzurri con questo pari si portano a 55 punti a - 2 dai rossoneri ma con una gara da recuperare, mentre ...Perché l'che non sfrutta l'1 - 1 del Milan con l'Udinese che valeva l'aggancio, e che si arena in un triste 0 - 0 a Marassi contro untutto cuore e poca tecnica, stavolta non ha nemmeno ...Non cambia la fisionomia della serie A nei quartieri alti, con Milan e Inter che si fanno regali a vicenda. L’Udinese stoppa il Milan a San Siro, il Genoa fa altrettanto a Marassi sbarrando la strada ...SERIE A - Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.