Frausin Federdistribuzione | “Nessun rischio di scaffali vuoti in supermercati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le difficoltà nell’approvvigionamento deie degli ipermercati per lo sciopero degli autotrasportatori “sono state molto limitate. I problemi si sono avuti in particolare in Sicilia, e in altre regioni del Sud.? Assolutamente no, dopo l’accordo di ieri tra il governo i trasportatori la situazione si sta già normalizzando e entro stasera, al massimo domattina sarà tutto a posto. Non c’è bisogno di fare alcuna corsa al supermercato, non mancherà nulla”. Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Alberto, presidente di, la federazione della distribuzione moderna organizzata allontana ogni allarme suldineiper la protesta degli ...