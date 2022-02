Conference League 2021/2022, ottavi di finale: programma, date, orari, tv andata e ritorno (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutto pronto per gli ottavi di finale di Conference League, con una sola italiana protagonista: la Roma di Josè Mourinho che aspetta di conoscere la propria avversaria. Il 10 (andata) e il 17 marzo (ritorno), le otto vincitrici dei gironi (tra cui i giallorossi) sfideranno le vincitrici degli spareggi per la fase eliminazione diretta. La competizione, fino alla finalissima di Tirana, potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn oltre che in streaming su Sky Go. Ma ogni settimana di gare TV8 potrebbe selezionare una sfida da trasmettere in chiaro. programma andata: 10 marzo ritorno: 17 marzo SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutto pronto per glididi, con una sola italiana protagonista: la Roma di Josè Mourinho che aspetta di conoscere la propria avversaria. Il 10 () e il 17 marzo (), le otto vincitrici dei gironi (tra cui i giallorossi) sfideranno le vincitrici degli spareggi per la fase eliminazione diretta. La competizione, fino alla finalissima di Tirana, potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn oltre che in streaming su Sky Go. Ma ogni settimana di gare TV8 potrebbe selezionare una sfida da trasmettere in chiaro.: 10 marzo: 17 marzo SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League n… - DiMarzio : #UECL | I risultati delle gare di ritorno dei playoff - charlie_gave : RT @CB_Ignoranza: Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League nello s… - tuttoatalanta : Europa e Conference League: tutti i risultati della serata. Dormund eliminato - BlackWhite1977 : RT @CB_Ignoranza: Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League nello s… -