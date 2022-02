Beautiful | Steffy non vuole raccontare tutto ad Hope

(Di venerdì 25 febbraio 2022)nonad: le anticipazioni per la storica soap di Canale 5, ancora problemi amorosi.nonconfessare: le anticipazioni.Anche dopo tantissimi anni di messa in onda,non manca nel proporre ancora nuovi intrighi amorosi ai suoi telespettatori, sempre in molti; a dominare la scena sono ancora, Liam e, un triangolo che sembrava essersi sciolto ma che torna a far parlare. Nonostante l’entrata in scena di Finn,è ancora legata a Liam e le due relazioni potrebbero essere a serio rischio; le anticipazioni per la soap,non...

non permette a Liam di romper il loro patto, nella Puntata didel 25 febbraio 2022 Liam ehanno un accordo, i due hanno deciso di non rivelare ai rispettivi partner della .../ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Zoe gelosa della sorella Paris, dove siamo rimasti Nelle puntate precedenti di "" Hope continua a dire ae a Liam di quanto ...Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense 'Beautiful', meglio conosciuta in patria col titolo di The Bold and the Beautiful. Le nuove puntate si riferiscono agli episod ...Non ci resta che attendere e vedere cosa accadrà nelle prossime puntate tra di loro e che piega prenderanno gli eventi L’incredibile rivelazione. Beautiful anticipazioni 23 febbraio 2022: Steffy attac ...