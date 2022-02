“Anche i cani soffrono per la morte di un loro simile”: lo studio delle Università di Padova e di Milano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche i cani, proprio come gli esseri umani, soffrono se muore un loro simile con cui condividono lo stesso tetto. A dimostrarlo è uno studio condotto in Italia su oltre 400 proprietari di cani, coordinato dall’Università Statale di Milano e condotto con l’Università di Padova. Dai risultati pubblicati sulla rivista Scientific Report emerge che, dopo il lutto, gli amici a quattro zampe cambiano improvvisamente. Il gruppo è stato coordinato dalla ricercatrice di Etologia Veterinaria dell’Università di Milano Federica Pirrone la quale ha commentato: “Gli animali sociali come i cani domestici hanno una forte tendenza a cooperare e sincronizzare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022), proprio come gli esseri umani,se muore uncon cui condividono lo stesso tetto. A dimostrarlo è unocondotto in Italia su oltre 400 proprietari di, coordinato dall’Statale die condotto con l’di. Dai risultati pubblicati sulla rivista Scientific Report emerge che, dopo il lutto, gli amici a quattro zampe cambiano improvvisamente. Il gruppo è stato coordinato dalla ricercatrice di Etologia Veterinaria dell’diFederica Pirrone la quale ha commentato: “Gli animali sociali come idomestici hanno una forte tendenza a cooperare e sincronizzare i ...

