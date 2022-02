Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 11:30 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Viabilità DEL 24 FEBBRAIO 2022 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIABILITA’ SULL’A1 Roma NAPOLI PERMANGONO DISAGI, IN SEGUITO AD UN SINISTRO AVVENUTO IN MATTINATA TRA DUE MEZZI PESANTI, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER CEPRANO. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE IN DIREZIONE NAPOLI, MENTRE E’ ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI QUALCHE LIEVE RALLENTAMENTO in carreggiata interna TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO SULLA CASSIA SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE CAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE SULLA METRO B1 LE STAZIONI DI BOLOGNA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)DEL 24 FEBBRAIOORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIABILITA’ SULL’A1NAPOLI PERMANGONO DISAGI, IN SEGUITO AD UN SINISTRO AVVENUTO IN MATTINATA TRA DUE MEZZI PESANTI, NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER CEPRANO. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE IN DIREZIONE NAPOLI, MENTRE E’ ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE. PASSIAMO AL TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI QUALCHE LIEVE RALLENTAMENTO in carreggiata interna TRA NOMENTANA E A24TERAMO SULLA CASSIA SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE CAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RESTANO CHIUSE SULLA METRO B1 LE STAZIONI DI BOLOGNA ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso viale di Tor Marancia (Colombo- Sartorio) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Torre Spaccata (Romanisti-Pelizzi) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso viale Tiziano (Pilsudski-lungotevere Salvo D'Acquisto) - kkpigeon27 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma, traffico intenso in via di Torrevecchia tra via Boccea e via del Quartaccio - astralmobilita : [AGG]???? #A1 #RomaNapoli traffico sbloccato ?nelle due direzioni #incidente al km 638 altezza #Ceprano ? #Roma V… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Neviano: lunedì mattina chiuso il ponte sul Rio Chiastre PARMA " La Provincia di Parma " Servizio Viabilità comunica la temporanea chiusura completa al transito del ponte sul Rio Chiastre, lungo la ... all'intersezione con la comunale Via Roma, verranno ...

Autostrada A1 chiusa per l'intera notte, ecco dove e quando In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: Verso Roma: - per le brevi percorrenze: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'...

