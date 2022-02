Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022)DEL 24 FEBBRAIOORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE CHE STA CREANDO DISAGI SULLA VIA ARDEATINA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN DIREZIONECENTRO TRA LA ROTATORIA CON VIA DI CASTEL DI LEVA E IL RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA, CON FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, IN PARTICOLARE TRA PRENESTINA E A24TERAMO E SULLA STESSATERAMO, NEL TRATTO URBANO, CODE IN DIREZIONE ...