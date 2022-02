Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: ultime news su Luca e Soraia, Biagio e Giuliana (Di giovedì 24 febbraio 2022) Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Gloria e Diego, con l’incursione di Armando, e Ida e Alessandro, con l’entrata di un nuovo corteggiatore per la dama, oggi probabilmente si tornerà a parlare del tronista Luca. Lo chef e pugile romano sta continuando a frequentare Lilli, che ha sempre paura a legarsi a qualcuno: riuscirà a lasciarsi andare? E i riflettori oggi, giovedì 24 febbraio, su chi altro saranno puntati? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Uomini e Donne, anticipazioni puntata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Penultimo appuntamento della settimana con, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio Gloria e Diego, con l’incursione di Armando, e Ida e Alessandro, con l’entrata di un nuovo corteggiatore per la dama, oggi probabilmente si tornerà a parlare del tronista. Lo chef e pugile romano sta continuando a frequentare Lilli, che ha sempre paura a legarsi a qualcuno: riuscirà a lasciarsi andare? E i riflettori oggi, giovedì 24, su chi altro saranno puntati? View this post on Instagram A post shared by(@...

