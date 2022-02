Ue, De Vincenti (Adr): 'Approccio comparativo per non ostacolare transizione green' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il principio “do no significant harm” (Dnsh) contenuto nella tassonomia Ue potrebbe paradossalmente trasformarsi in un ostacolo alla transizione energetica. Claudio De Vincenti, Presidente di Aeroporti di Roma, evidenzia dalle pagine di Infra Journal - web magazine dedicato all'evoluzione del mondo delle infrastrutture e della mobilità – la necessità di una valutazione d'impatto comparativa e strategica degli investimenti per una maggiore efficacia nel sorreggere la transizione verde. Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto - sottolinea De Vincenti - giocano un ruolo fondamentale per il successo della strategia europea del green Deal: sviluppo del trasporto su ferro, evoluzione in chiave sostenibile del trasporto su gomma, tecnologie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il principio “do no significant harm” (Dnsh) contenuto nella tassonomia Ue potrebbe paradossalmente trasformarsi in un ostacolo allaenergetica. Claudio De, Presidente di Aeroporti di Roma, evidenzia dalle pagine di Infra Journal - web magazine dedicato all'evoluzione del mondo delle infrastrutture e della mobilità – la necessità di una valutazione d'impatto comparativa e strategica degli investimenti per una maggiore efficacia nel sorreggere laverde. Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto - sottolinea De- giocano un ruolo fondamentale per il successo della strategia europea delDeal: sviluppo del trasporto su ferro, evoluzione in chiave sostenibile del trasporto su gomma, tecnologie di ...

