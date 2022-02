Ucraina | pioggia di bombardamenti L’appello agli italiani | “Non uscite da casa”

Advertising

La guerra ine le previste sanzioni alla Russia da parte dell'Occidente penalizzano ...di acquisti sull' oro , che sta portando a casa un guadagno del 2,60%. Sessione euforica per il ...Fonti russe parlano invece dello 'sfondamento' delle loro truppe alla frontiera con l'di missili infine sul porto di Odessa, dove si contano 18 morti. Ore 13: Kiev nel mirino Ora è ...«I bambini dell'Ucraina sono intrappolati nel fuoco incrociato di questa guerra voluta dagli adulti», dice Irina Saghoyan, direttrice di Save the Children per l'Europa orientale. «Molti bambini che vi ...Nulla può giustificare la pioggia di bombe e i carri armati nelle città ... Save the Children «Sono almeno 7,5 milioni i minori in Ucraina in grave pericolo di danni fisici, forte disagio psicologico ...