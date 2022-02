Ucraina: Draghi a Di Maio, 'solidarietà da tutto Cdm per attacchi russi' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi, nel corso del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, avrebbe espresso la solidarietà dell'intero Cdm al ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio per gli attacchi di ieri da parte della diplomazia russa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario, nel corso del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, avrebbe espresso ladell'intero Cdm al ministro degli Affari esteri Luigi Diper glidi ieri da parte della diplomazia russa.

