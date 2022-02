Ucraina, Di Maio “Ora pacchetto di sanzioni senza precedenti” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Tutto quello che sta avvenendo in questo momento è di una gravità inaudita. Ciò che avverrà nelle prossime ore, nei confronti di chi sta provocando la morte di innocenti, è un pacchetto di sanzioni senza precedenti contro la Russia e l’economia russa. Reagiremo tutti quanti insieme. Non è solo l’attaccco all’Ucraina, è un metodo che noi non possiamo tollerare. Ed è in questo momento che come Unione Europea, come partner del G7 e come paesi alleati dobbiamo dimostrare di essere uniti e rispondere tutti insieme”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine della riunione del Cops.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Tutto quello che sta avvenendo in questo momento è di una gravità inaudita. Ciò che avverrà nelle prossime ore, nei confronti di chi sta provocando la morte di innocenti, è undicontro la Russia e l’economia russa. Reagiremo tutti quanti insieme. Non è solo l’attaccco all’, è un metodo che noi non possiamo tollerare. Ed è in questo momento che come Unione Europea, come partner del G7 e come paesi alleati dobbiamo dimostrare di essere uniti e rispondere tutti insieme”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, al termine della riunione del Cops.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

