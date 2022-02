Sorteggio ottavi Conference League 2021/2022 domani in tv: canale, orario e streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) Cresce l’attesa per il Sorteggio degli ottavi di finale di Conference League. L’evento andrà in scena venerdì 25 febbraio alle 13:00. Il 10 e il 17 marzo, le otto vincitrici dei gironi (tra cui la Roma) sfideranno le vincitrici degli spareggi per la fase eliminazione diretta. Due le regole provvidenziali: le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. Le vincitrici dei gironi di Europa Conference League giocano la gara di ritorno in casa. Il Sorteggio potrà essere seguita su Sky Sport e Dazn oltre che sul sito Uefa. La Roma di Mourinho aspetta di conoscere la sua avversaria. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Cresce l’attesa per ildeglidi finale di. L’evento andrà in scena venerdì 25 febbraio alle 13:00. Il 10 e il 17 marzo, le otto vincitrici dei gironi (tra cui la Roma) sfideranno le vincitrici degli spareggi per la fase eliminazione diretta. Due le regole provvidenziali: le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. Le vincitrici dei gironi di Europagiocano la gara di ritorno in casa. Ilpotrà essere seguita su Sky Sport e Dazn oltre che sul sito Uefa. La Roma di Mourinho aspetta di conoscere la sua avversaria. SportFace.

