Salvini condanna la guerra in Ucraina ma il web non perdona | ' Hai osannato Putin per anni | vergognati'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Non ha potuto fare nulla se non unirsi alle condanne alla Russia Matteo, ma se pensava di poterla passare liscia si sbagliava: il leader leghista ha anche bloccato i contenuti risalenti al ...

Advertising

SimoneAlliva : #Salvini “La #Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare, l'auspicio è l'immediato stop alle violenze. So… - emaisi81 : RT @LucillaMasini: Salvini: 'La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare', ma nel 2019 osannava Putin. Domanda: le magliette da… - polato_maurizio : Salvini, la condanna dell’invasione Russa ‘all’acqua di rose’: anche la Meloni lo supera nello stroncare le mire di… - SaraccoLaura : @AlanPanassiti Salvini dovrebbe vergognarsi. Prima esalta Putin, poi lo condanna, e porta i fiori davanti all'ambas… - RaffaMonticelli : RT @flavlesswift: ritengo incredibile come ogni cosa scritta da Salvini in un modo o nell’altro rappresenti una condanna -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini condanna

... il tour americano di Meloni Centrodestra, Meloni sfidae vola negli Usa alla conferenza del Partito Repubblicano Ucraina - Russia, Draghi: "Fermaper la decisione inaccettabile di ...La foto dicon la maglia 'stop sanzioni alla Russia' e la maglia di Vladimir Putin, direttamente dalla Piazza Rossa di Mosca, è diventata nuovamente virale. Ogginon può fare a meno ...In Parlamento le sensibilità geopolitiche diverse non mancano ma di fronte all'escalation militare Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno preso posizioni nette e anzi la Lega ha rilanciato polemizzando ...Fonti leghiste dicono all'Agi: l'intesa con Russia Unita, il partito di Putin, è lettera morta e non sarà più rinnovata. L'invasione russa in Ucraina spinge Salvini a diversi consigli. Formentini: sol ...