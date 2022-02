Rischio Chernobyl | i russi sono entrati nell’area dove il nucleo è attivo | l’appello degli scienziati | “Basta un nulla e sarebbe la fine”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Purtroppo in una situazione di guerra, come quella che in queste ore sta interessando gran parte dell’Ucraina, ‘pretendere’ la conferma di una notizia diventa abnza complicato. Tuttavia, visto che parliamo di un quotidiano autorevole come l’’Ukraïnska Pravda’, il quotidiano online maggiorente letto a Kiev, leggere che “Le truppe dellaa che hanno invaso l’Ucraina dalla Bieloentrate nella zona di”, fa davvero paura. Inoltre, si legge ancora: “La Guardia Nazionale, che presidia l’impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo“. Dunque quale è l’ansia che pervade tutti? Che, ”se gli attacchi dell’artiglieriadistruggessero l’impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori ...