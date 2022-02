Oroscopo Branko Giovedì 24 Febbraio 2022 | Leone stressato

Leggi su zon

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’diper oggi,24Ariete Questa fase nella vita intima e personale elimina i fiori che sono appassiti e prepara il terreno per nuove semine. Toro Venere vi riscalda in ambito amoroso, è un sogno! Gemelli Se volete concludere l’inverno con successo, aspettate il momento giusto. Cancro Vi invitiamo a proseguire con le iniziative ma anche interrompere immediatamente le situazioni che hanno fatto vedere fragilità e complicazioni.Un giorno stressante questo di oggi, sotto ogni punto di vista. Luna in guerra con Nettuno, chiedetevi cosa avete da temere. Se siete così competenti non dovete offendervi per ogni cosa detta contro di voi. Vergine Occupate il tempo con qualche svago: hobby o libri. Luna in ultimo quarto potrebbe deprimervi ...