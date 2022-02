Ong, 1.400 i fermi per proteste in Russia contro la guerra (Di giovedì 24 febbraio 2022) E' salito a quasi 1.400 il numero delle persone fermate oggi dalla polizia in varie città della Russia per le proteste contro l'attacco all'Ucraina. Lo riferisce l'ong Ovd - Info. La fonte precisa che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) E' salito a quasi 1.400 il numero delle persone fermate oggi dalla polizia in varie città dellaper lel'attacco all'Ucraina. Lo riferisce l'ong Ovd - Info. La fonte precisa che ...

