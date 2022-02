Musica: Francesco Gazzara, omaggio a Roma ai Genesis (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 24 febbraio appuntamento alle ore 19.30 al Riverside – Food Sounds Good (Viale Gottardo n.12, zona P.zza Sempione) di Roma per tutti gli amanti e appassionati dei Genesis. Il tastierista e compositore Francesco Gazzara presenta qui il suo libro monumentale (500 pagine) sulla storica formazione inglese, ‘Genesis dalla A alla Z’, appena pubblicato da Odoya Edizioni. La serata, presentata dal giornalista e DJ radiofonico Gianpaolo Castaldo (Radio Elettrica), si basa sulle performances di Gazzara al pianoforte a coda Yamaha – con qualche ospite come il collega compositore Vito Terribile al violino – dedicate alle sue reinterpretazioni delle partiture più celebri dei Genesis (repertorio tra il 1971 e il 1976), con un ghiotto contorno di aneddoti, curiosità ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 24 febbraio appuntamento alle ore 19.30 al Riverside – Food Sounds Good (Viale Gottardo n.12, zona P.zza Sempione) diper tutti gli amanti e appassionati dei. Il tastierista e compositorepresenta qui il suo libro monumentale (500 pagine) sulla storica formazione inglese, ‘dalla A alla Z’, appena pubblicato da Odoya Edizioni. La serata, presentata dal giornalista e DJ radiofonico Gianpaolo Castaldo (Radio Elettrica), si basa sulle performances dial pianoforte a coda Yamaha – con qualche ospite come il collega compositore Vito Terribile al violino – dedicate alle sue reinterpretazioni delle partiture più celebri dei(repertorio tra il 1971 e il 1976), con un ghiotto contorno di aneddoti, curiosità ...

