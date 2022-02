Mosca smentisce | “Falsi video | non attacchiamo città ucraine”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Le forze armate russe non stanno bombardando lei servizi di sicurezza di Kiev stanno pubblicando sui socialche simulano la morte di civili in massa”. Lo ha detto, come riporta l’Ansa, il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov secondo quanto riporta la Tass. “Le forze armate russe non effettuano attacchi con missili aerei o armi di artiglieria contro le– ha detto Konashenkov ai media – Vorremmo attirare l’attenzione dei media sul fatto che i servizi di sicurezza ucraini prevedono di mettere in scena e stanno già mettendo in scena provocazioni basate su schemi usati dai Caschi Bianchi – ha proseguito il portavoce – Fintigirati in variemostrano la ...