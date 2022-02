Messi meglio di Maradona? La risposta di Carlo Alvino a Xavi è da applausi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo Xavi, Messi è più forte di Maradona. Carlo Alvino ha risposto alle parole del tecnico del Barcellona. risposta da applausi di Carlo Alvino a Xavi Hernandez. L’allenatore del Barcellona, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli, ha paragonato Lionel Messi a Diego Armando Maradona: “Maradona è stato un riferimento per tutti, al punto che, ancor oggi, guardiamo i suoi video e ci emozioniamo all’idea delle sue giocate. Purtroppo per lui, negli ultimi decenni è arrivato Messi, il quale si è imposto come miglior calciatore di sempre. Senza Leo, il più forte di tutti i tempi sarebbe ancora Diego, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondoè più forte diha risposto alle parole del tecnico del Barcellona.dadiHernandez. L’allenatore del Barcellona, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli, ha paragonato Lionela Diego Armando: “è stato un riferimento per tutti, al punto che, ancor oggi, guardiamo i suoi video e ci emozioniamo all’idea delle sue giocate. Purtroppo per lui, negli ultimi decenni è arrivato, il quale si è imposto come miglior calciatore di sempre. Senza Leo, il più forte di tutti i tempi sarebbe ancora Diego, ...

Advertising

napolipiucom : Messi meglio di Maradona? La risposta di Carlo Alvino a Xavi è da applausi #Maradona #Messi #NapoliBarcellona… - giuau : non sappiamo in che città americana sta ma come fuso orario con l'argentina siamo messi meglio rispetto al giappone… - infoitsport : Xavi: 'Messi meglio di Maradona'. Arriva la risposta di Bagni - infoitsport : Xavi: 'Messi meglio di Maradona'. Arriva il pungente commento di Alvino - infoitsport : Ex Barcellona e scopritore di Messi, Rexach: 'Stasera gara complicata, ecco come ho scoperto Leo! Meglio di Maradon… -