Medvedev, sorpasso a 'Nole' più vicino. Nadal da record (Di giovedì 24 febbraio 2022) Daniil Medvedev è ai quarti di finale dell'ATP 500 di Acapulco, torneo trasmesso in diretta nella notte italiana su SuperTennis e disponibile anche on demand sulla piattaforma digitale SuperTennix. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Daniilè ai quarti di finale dell'ATP 500 di Acapulco, torneo trasmesso in diretta nella notte italiana su SuperTennis e disponibile anche on demand sulla piattaforma digitale SuperTennix. Il ...

FabioRussello : Sorpasso #Medvedev su #Djokovic: se il primo ad #Acapulco e il secondo a #Dubai, tutti e due tornei #Atp500, fanno… - unchimico : RT @danielelozzi: Il prossimo lunedì POTREBBE esserci il sorpasso tra #Medvedev e #Djokovic in testa alla classifica ATP. Per darvi la port… - DropShotPlay : RT @danielelozzi: Il prossimo lunedì POTREBBE esserci il sorpasso tra #Medvedev e #Djokovic in testa alla classifica ATP. Per darvi la port… - danielelozzi : Il prossimo lunedì POTREBBE esserci il sorpasso tra #Medvedev e #Djokovic in testa alla classifica ATP. Per darvi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Medvedev sorpasso Medvedev, sorpasso a 'Nole' più vicino. Nadal da record ... Medvedev sarebbe il primo numero 1 ATP diverso dai Fab Four (Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafael Nadal) dai tempi di Andy Roddick. Lo statunitense ha concluso le sue 13 settimane in vetta ...

Novak Djokovic: 'Non sto pensando al numero 1, in passato era diverso' Nonostante l'assalto di Daniil Medvedev e la lunga lontananza dai campi, il numero 1 del mondo ha ... Sono consapevole che il sorpasso è ormai vicino, è soltanto questione di tempo. Daniil è un ...

Ancora problemi agli addominali: nuovo stop per Berrettini Con il successo su Benoit Paire, è iniziata nel migliore dei modi la settimana che dovrebbe portare Daniil Medvedev al vertice del ranking mondiale. Tra il russo e il sorpasso su Djokovic mancano a ...

