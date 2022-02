L’orrore della guerra | negli occhi dei bambini in Ucraina

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Basterebbe fermarsi a guardare queste foto, questi, per avvertire tuttoche sta avvenendo a pochi passi da noi. Glidi, in, costretti a lasciare le proprie case e fuggire. Glidia Chuhuiv di fronte alle macerie delle proprie abitazioni, dopo il bombardamento russo. Sguardi di chi non capisceche li ha travolti, vittime inconsapevoli e ingiustamente travolte da questa atrocità . Fermatevi a guardare glidei, per capire l’ingiustizia perpetrata da adulti scellerati. Fermatevi a guardare la loro tristezza, incredulità, di chi per la prima volta nella propria vita si trova davanti alla morte e alla distruzione, e non ha nemmeno gli strumenti per ...