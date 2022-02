Lo scandalo che sta mettendo in difficoltà il presidente del Messico (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riguarda suo figlio, che avrebbe vissuto in una casa di lusso a spese del dirigente di una società che ha ricevuto appalti di stato Leggi su ilpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riguarda suo figlio, che avrebbe vissuto in una casa di lusso a spese del dirigente di una società che ha ricevuto appalti di stato

Advertising

reportrai3 : Invece, per lo scandalo dei camici che durante la pandemia la Regione Lombardia ha acquistato dal cognato di Fontan… - ItaliaViva : 'Lo scandalo che investe Ranucci si allarga ogni giorno di più, al punto che ci vorrebbe un'intera stagione di Repo… - lucianonobili : “Come possono i vertici #Rai continuare a rimanere silenti sullo scandalo che investe #Ranucci? Per quanto ancora p… - alcinx : RT @civcatt: 'Il cristianesimo e i cristiani tutti elevino la loro voce contro la #guerra che è anti-cristiana: le scene in cui si benedico… - civcatt : 'Il cristianesimo e i cristiani tutti elevino la loro voce contro la #guerra che è anti-cristiana: le scene in cui… -