LIVE UAE Tour 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | la corsa è entrata negli ultimi 50km | ritmo tranquillo in gruppo

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:41 I precedenti arrivi in volata hanno premiato Jasper Philipsen e Mark Cavendish. Per gli altri grandi sprinter per ora solo piazzamenti. Chissà sesarà il turno di Elia Viviani, sembrato per ora molto attivo ed in forma. 12:38 Mancano 41 km, ma potrebbe essere già scritto il finale in volata. Ilprocede a basso. Everything is back together withto go. We sit safely to the front, staying out of trouble. It looks like all eyes on a sprint finish.#UAEpic.twitter.com/DKSaT1rFAt — Team DSM (@TeamDSM) February 24,12:35 Mancano 43 km al traguardo. 12:32 I corridori stanno ora percorrendo la strada fatta per arrivare al traguardo volante di Umm-Al-Quwain, ma in senso contrario. 12:29 Sempre ...