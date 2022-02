(Di giovedì 24 febbraio 2022), approvato bilancio semestrale. Nel documento pubblicato quest’oggi, c’è anche spazio per la richiesta di informazioni da parte della CO.VI.SO.C. “Con lettera in data 4 ottobre 2021, la CO.VI.SO.C., sulla base di quanto emerso dagli organi di stampa, ha richiesto all’Emittente di fornire informazioni aventi ad oggetto il bilancio separato e consolidato dipervenute nel 2021 da parte di organi ispettivi e, in particolare, informazioni circa la tempistica di riscontro ipotizzata e gli elementi di valutazione in ordine ai fatti oggetto delle richiamate richieste istruttorie; successivamente, con lettera in data 29 novembre 2021, la CO.VI.SO.C., ha richiesto all’Emittente di fornire informazioni ulteriori in merito, in particolare, alle notizie emerse sugli organi di stampa a proposito del procedimento penale descritto ...

sportface2016 : #Juventus, #Covisoc: 'Confidiamo nella possibilità di dimostrare la correttezza del nostro operato'

L'INDGINE- Con lettera in data 4 ottobre 2021, la CO. VI. SO. C., sulla base di quanto ...circa le richieste istruttorie aventi ad oggetto il bilancio separato e consolidato di...Valori gonfiati per laprima e la Procura Federale adesso. Le contestazioni " che in questa ...ordinaria ancora in fase preliminare che ipotizza il falso in bilancio per la societàe ...Juventus, approvato bilancio semestrale. Nel documento pubblicato quest’oggi, c’è anche spazio per la richiesta di informazioni da parte della CO.VI.SO.C. “Con lettera in data 4 ottobre 2021, la CO.VI ...è rappresentato dalle 62 operazioni sospette segnalate dalla Covisoc. Di queste 62 operazioni oggetto dell’indagine - ribadisce La Gazzetta dello Sport -, 42 riguardano la Juventus. Per il Napoli ci ...