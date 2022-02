Il Tg2 ha scambiato la clip di un videogioco per una 'pioggia di missili' sull'Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) ...In Ucraina fare musica è un atto di resistenza all'oppressore Zelensky ha chiesto all'esercito di "infliggere il massimo delle perdite" alle forze russe Ricordiamo tutti la storica svista del Tg La7 ... Leggi su rollingstone (Di giovedì 24 febbraio 2022) ...Infare musica è un atto di resistenza all'oppressore Zelensky ha chiesto all'esercito di "infliggere il massimo delle perdite" alle forze russe Ricordiamo tutti la storica svista del Tg La7 ...

Advertising

RollingStoneita : Un servizio del telegiornale di Rai2 ha messo in scena “una pioggia di missili” intenti ad abbattersi sull’Ucraina;… - cuba98w : RT @RollingStoneita: Un servizio del telegiornale di Rai2 ha messo in scena “una pioggia di missili” intenti ad abbattersi sull’Ucraina; pe… - NoRespect1959 : RT @RollingStoneita: Un servizio del telegiornale di Rai2 ha messo in scena “una pioggia di missili” intenti ad abbattersi sull’Ucraina; pe… - Pietro199201992 : RT @RollingStoneita: Un servizio del telegiornale di Rai2 ha messo in scena “una pioggia di missili” intenti ad abbattersi sull’Ucraina; pe… - cogitosergiosum : RT @RollingStoneita: Un servizio del telegiornale di Rai2 ha messo in scena “una pioggia di missili” intenti ad abbattersi sull’Ucraina; pe… -