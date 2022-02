“Ho chiamato Putin, non risponde. Ci difenderemo”: il tragico appello di Zelensky (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente ucraino Zelensky questa mattina, poco dopo la dichiarazione di guerra da parte di Mosca, ha registrato un video messaggio in cui si appella ai cittadini russi nella speranza di poter fermare le ostilità. Ecco la trascrizione integrale del messaggio. Clicca qui per leggere lo storico discorso di Vladimir Putin. Oggi ho cercato di chiamare a telefono il presidente della Federazione Russa. Il risultato è stato il silenzio, anche se il silenzio dovrebbe essere nel Donbass. Quindi voglio rivolgermi a tutti voi, cittadini russi. Non come presidente dell’Ucraina, ma come cittadino dell’Ucraina. Siamo separati da oltre 2000 km di confini reciproci, lungo i quali si trovano 200.000 dei vostri soldati e migliaia di veicoli militari. Il vostro presidente ha approvato il loro avanzamento nel territorio di un altro paese. Questa decisione potrebbe ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente ucrainoquesta mattina, poco dopo la dichiarazione di guerra da parte di Mosca, ha registrato un video messaggio in cui si appella ai cittadini russi nella speranza di poter fermare le ostilità. Ecco la trascrizione integrale del messaggio. Clicca qui per leggere lo storico discorso di Vladimir. Oggi ho cercato di chiamare a telefono il presidente della Federazione Russa. Il risultato è stato il silenzio, anche se il silenzio dovrebbe essere nel Donbass. Quindi voglio rivolgermi a tutti voi, cittadini russi. Non come presidente dell’Ucraina, ma come cittadino dell’Ucraina. Siamo separati da oltre 2000 km di confini reciproci, lungo i quali si trovano 200.000 dei vostri soldati e migliaia di veicoli militari. Il vostro presidente ha approvato il loro avanzamento nel territorio di un altro paese. Questa decisione potrebbe ...

