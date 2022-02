Guerra in Ucraina, dramma anche in Serie A: il gesto a sorpresa del calciatore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Momenti di grande tensione in Europa per quanto sta accadendo in Ucraina. Dalla Serie A un bellissimo gesto. Situazione estremamente tesa in Europa. Da ieri la Russia ha invaso l’Ucraina, minacciando cosi l’integrità di tutto il continente. Il mondo si sta mobilitando per capire come reagire a quest’azione durissima da parte del presidente Vladimir Putin, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Momenti di grande tensione in Europa per quanto sta accadendo in. DallaA un bellissimo. Situazione estremamente tesa in Europa. Da ieri la Russia ha invaso l’, minacciando cosi l’integrità di tutto il continente. Il mondo si sta mobilitando per capire come reagire a quest’azione durissima da parte del presidente Vladimir Putin, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - fedefrancolupo : RT @rubio_chef: Premesso che schifi qualsiasi tipo di guerra e invasione, è singolare come i politici italiani asserviti alla mafia sionist… - DavideSilvestr6 : RT @PolScorr: Immagini da #SanPietroburgo, ora Non tutti i russi sono con #Putin. In pochi hanno il coraggio di scendere in piazza contro… -