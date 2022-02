Guerra in Ucraina | De Zerbi | «Il campionato è sospeso | stiamo cercando il modo di andar via»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dall’, bombardata dalla Russia, parla il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De, che ha fatto sapere a Sky di essere in hotel. «Non ho tanto tempo – ha dichiarato – perché devo parlare con i giocatori. La situazione è precipitata questa mattina, fino a ieri sera ilsi sarebbe dovuto giocare, così non è stato perché stamattina ci siamo svegliati in maloda colpi ed esplosioni.bene, ma la situazione è tesa. Siamo preoccupati edi avere contatti con le ambasciate per capire il da farsi». Deha spiegato di non essere rimasto infino a questo momento per fare l’eroe, ma semplicemente perché ilnon era ancora stato. Non è ...