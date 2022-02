Djokovic non è più il numero uno del tennis mondiale (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - Pesante sconfitta per Novak Djokovic al "Duty Free tennis Championships", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari 2.949.665 dollari che si sta disputando a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nei quarti di finale, il tennista serbo è stato battuto 6-4 7-6(4) dal Jiri Vesely, numero 123 del ranking Atp. Con questa sconfitta Djokovic perde la vetta della classifica Atp dopo oltre 300 settimane: da lunedi' il nuovo numero uno mondiale sarà il russo Daniil Medvedev. Leggi su agi (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - Pesante sconfitta per Novakal "Duty FreeChampionships", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari 2.949.665 dollari che si sta disputando a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nei quarti di finale, ilta serbo è stato battuto 6-4 7-6(4) dal Jiri Vesely,123 del ranking Atp. Con questa sconfittaperde la vetta della classifica Atp dopo oltre 300 settimane: da lunedi' il nuovounosarà il russo Daniil Medvedev.

