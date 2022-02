D’Annunzio come non l’avete mai visto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Non è semplice innovare la figura di personaggi famosi e iconici, visti in tutte la salse o impressi in pochi fotogrammi consegnati dalla storia. Il Primato Nazionale ci ha provato con le copertine della collana “I Gradi Italian”, dedicata ai personaggi che hanno fatto la storia d’Italia. In ogni epoca. Un’elaborazione grafica – sia all’interno che all’esterno del volume – per rinnovare l’immagine e lo spirito dei Grandi. D’Annunzio, il Vate Gabriele D’Annunzio è stato il primo volto della serie, il simbolo della collana e della rinnovata freschezza iconografica. I volti sono stati segnati sul volto dal fulmine tricolore, per reinterpretare in modo unitario e originale l’immagine dei personaggi. Un fulmine apparso per la prima volta sul viso di David Bowie e diventato poi il simbolo del “rock” a livello mondiale. Così i personaggi scelti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Non è semplice innovare la figura di personaggi famosi e iconici, visti in tutte la salse o impressi in pochi fotogrammi consegnati dalla storia. Il Primato Nazionale ci ha provato con le copertine della collana “I Gradi Italian”, dedicata ai personaggi che hanno fatto la storia d’Italia. In ogni epoca. Un’elaborazione grafica – sia all’interno che all’esterno del volume – per rinnovare l’immagine e lo spirito dei Grandi., il Vate Gabrieleè stato il primo volto della serie, il simbolo della collana e della rinnovata freschezza iconografica. I volti sono stati segnati sul volto dal fulmine tricolore, per reinterpretare in modo unitario e originale l’immagine dei personaggi. Un fulmine apparso per la prima volta sul viso di David Bowie e diventato poi il simbolo del “rock” a livello mondiale. Così i personaggi scelti ...

