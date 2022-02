Dal Regno Unito | Le squadre dovrebbero boicottare la finale in Russia

Leggi su goalnews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Le crescenti tensioni trae Ucraina hanno avuto un impatto anche sul calcio internazionale. Ladi Champions League, in programma il 28 maggio a San Pietroburgo, potrebbe essere spostata. Sulla questione, il segretario per gli esteri, il Commonwealth e lo sviluppo del, Liz Truss, ha dichiarato a BBC Radio: "Sarei scioccato se la sede non si fosse spostata. Penso che sia sbagliato ora, dato ciò che laha fatto a livello internazionale". E la posizione degli inglesi club e il possibile boicottaggio ha dichiarato: "Sì, se mi unisco a loro boicotterò. Personalmente non voglio giocare a calcio a San Pietroburgo visto quello che sta facendo il regime di Putin". Aggiornato il 24 Febbraio 2022 da amministratore amministratore