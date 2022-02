USA, la nazionale femminile di calcio ottiene (finalmente) la parità salariale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo se anni di battaglie legali contro la US Soccer Federation, le giocatrici americane hanno raggiunto un traguardo importantissimo: donne e uomini devono essere retribuiti allo stesso modo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo se anni di battaglie legali contro la US Soccer Federation, le giocatrici americane hanno raggiunto un traguardo importantissimo: donne e uomini devono essere retribuiti allo stesso modo. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le giocatrici della Nazionale americana di calcio femminile riceveranno lo stesso stipendio degli uomini #ANSA - francescacheeks : Usa lo schwa (?) in un’intervista al Tg nazionale e uno dei suoi pezzi preferiti è True Love Waits dei Radiohead ne… - GiovaQuez : Negli USA Biden estende l'emergenza nazionale per Covid fino a marzo 2023 - salvo disdetta anticipata - dal momento… - sportli26181512 : Calcio femminile, gli USA annunciano parità di retribuzione fra uomini e donne: Come riportato da una nota della fe… - Habanerorange : RT @horusarcadia: Mettiamo un po' in fila alcuni episodi chiave: -14 luglio 1948 :attentato a Togliatti (dietro francesi e inglesi) in qu… -