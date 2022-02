Traffico Roma del 23-02-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buongiorno Traffico intenso sulla legge della cittadina con code su tutte le principali vie d’accesso verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord ragazze sulla Flaminia rispettivamente tra una storta e Tomba di Nerone e da una bar al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare incolonnamento in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina rallentamenti e code in esterna tra il bivio con la Roma Fiumicino e l’uscita a Ostia Acilia sempre in esterna code tra La Rustica e la Tiburtina abbiamo ancora code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara fino alla tangenziale est e sulla tangenziale incolonnamenti Tra l’uscita per la stazione Tiburtina e lo svincolo Ferioli Campi Sportivi il tutto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione Buongiornointenso sulla legge della cittadina con code su tutte le principali vie d’accesso verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord ragazze sulla Flaminia rispettivamente tra una storta e Tomba di Nerone e da una bar al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare incolonnamento in carreggiata interna a partire dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina rallentamenti e code in esterna tra il bivio con laFiumicino e l’uscita a Ostia Acilia sempre in esterna code tra La Rustica e la Tiburtina abbiamo ancora code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara fino alla tangenziale est e sulla tangenziale incolonnamenti Tra l’uscita per la stazione Tiburtina e lo svincolo Ferioli Campi Sportivi il tutto ...

