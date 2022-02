Tiktoker investe due uomini insieme alla madre e un’amica | mistero sul duplice omicidio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un’influencer è stata condannata in tribunale,, per: le tre hanno investito duecausando un fatale incidente. Si tratta nellaMahek Bukhari (22 anni) dellaAnsreen Bukhari (45 anni) e l’amica Natasha Akhtar (21 anni). Le tre si sono presentate in tribunale una settimana fa accompagnate da una guardia carceraria al Tribunale di Leicester, essendo state arrestate subito dopo l’incidente. La collisione ha mandato l’altro veicolo fuori strada, facendolo addirittura spaccare in due durante le prime ore di venerdì 11 febbraio. Le due vittime -Mohammed Hashim Ijazuddin e Saqib Hussain- sono morte sul colpo. La giovane influencer conta 126mila follower su TikTok e altri 43mila su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiktoker investe

Periodico Italiano

Fondata nel 2019 a Milano dagli imprenditori Vincenzo Macrì, Marino Giocondi e dal venture capitalist Leonardo Bongiorno, The Hundredin potenziali influencer come musicisti,, ...Fondata nel 2019 a Milano dagli imprenditori Vincenzo Macrì, Marino Giocondi e dal venture capitalist Leonardo Bongiorno, The Hundredin potenziali influencer come musicisti,, ...Nella foto, il tiktoker italo-senegalese Khaby Lame e l'attrice americana Ashley Park - Hugo Boss “La nostra partnership con HeiQ per HeiQ AeoniQ rappresenta un altro passo importante nel nostro ...