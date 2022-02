Sfuma dal dischetto l’Algarve Cup della nazionale di calcio femminile (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lagos (Portogallo). Va alla Svezia il trofeo dell’Algarve Cup: la nazionale italiana esce sconfitta dalla finalissima del torneo. Dopo undici rigori andati a segno, è risultato decisivo l’errore dal dischetto della bergamasca Annamaria Serturini. La partita, sbloccata al diciottesimo minuto da Valentina Giacinti, originaria di Borgo di Terzo, mantiene un equilibrio generale con occasioni da entrambe le parti fino alla metà della seconda frazione di gioco, quando Hurtig si conquista un calcio di rigore che Seger realizza spiazzando Giuliani. Le azzurre sono protagoniste di un’ottima prestazione contro una sempre attenta e pericolosa Svezia, ma non riescono a spuntarla nei minuti regolamentari. Niente supplementari, si passa subito alla lotteria finale dagli undici metri. Al sesto tiro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lagos (Portogallo). Va alla Svezia il trofeo delCup: laitaliana esce sconfitta dalla finalissima del torneo. Dopo undici rigori andati a segno, è risultato decisivo l’errore dalbergamasca Annamaria Serturini. La partita, sbloccata al diciottesimo minuto da Valentina Giacinti, originaria di Borgo di Terzo, mantiene un equilibrio generale con occasioni da entrambe le parti fino alla metàseconda frazione di gioco, quando Hurtig si conquista undi rigore che Seger realizza spiazzando Giuliani. Le azzurre sono protagoniste di un’ottima prestazione contro una sempre attenta e pericolosa Svezia, ma non riescono a spuntarla nei minuti regolamentari. Niente supplementari, si passa subito alla lotteria finale dagli undici metri. Al sesto tiro ...

