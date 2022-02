Ragusa | il dottor Luigi Rabito si dimette da consigliere comunale | la delega di assessore passa a Cassì

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)sida. Ladiai servizi sociali e sanità che era stata attribuita allo stesso, sarà al momento gestita ad interim dal sindaco. “– spiega il sindaco Peppe– prosegue il suo percorso dì riabilitazione. Continuo a ricevere attestazioni di stima e di affetto nei suoi confronti, oltre a continue richieste di notizie., che ho avuto la gioia di sentire in questi giorni, avrebbe voluto lasciare tutti gli incarichi che ricopre in seno alla amministrazione, non potendo al momento attendere alle sue funzioni. Ha ritenuto dirsi ...

Una lettera protocollata nelle ultime ore per comunicare la decisione di dimettersi da consigliere comunale. IlLuigi Rabito ha deciso. Il primo dei non eletti risulta Emilio Dimartino, molto vicino al sindaco Cassì. È probabile che accetti: la surroga potrebbe già avvenire la prossima settimana.