"Putin? Un finto Hitler, cos'è in realtà". Luttwak, le cannonate sullo Zar (e i tedeschi) | Video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "In Europa hanno risposto alla minaccia di Putin con chiacchiere e orsacchiotti". Edward Luttwak, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, evoca uno scenario inquietante sulla possibile (e sempre più probabile) guerra russa in Ucraina. L'esperto americano ha ricordato come in Asia, per rispondere al rischio bellico rappresentato dalla Cina, sia India sia Giappone abbiano mobilitato ingenti truppe e risorse economiche. In Europa, di fronte alle minacce del Cremlino, i leader hanno preferito una reazione soft. "La Germania ha mandato 160 soldati in Lituania. Avrebbe potuto mandare un orsacchiotto. L'Italia, settima o ottava potenza, ha promesso mille soldati. Questi non sono numeri per parlare con la Russia. Dall'altra parte, lo stesso Putin fa finta di essere Hitiler, dicendo 'io invado, sfascio...' e invece è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "In Europa hanno risposto alla minaccia dicon chiacchiere e orsacchiotti". Edward, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, evoca uno scenario inquietante sulla possibile (e sempre più probabile) guerra russa in Ucraina. L'esperto americano ha ricordato come in Asia, per rispondere al rischio bellico rappresentato dalla Cina, sia India sia Giappone abbiano mobilitato ingenti truppe e risorse economiche. In Europa, di fronte alle minacce del Cremlino, i leader hanno preferito una reazione soft. "La Germania ha mandato 160 soldati in Lituania. Avrebbe potuto mandare un orsacchiotto. L'Italia, settima o ottava potenza, ha promesso mille soldati. Questi non sono numeri per parlare con la Russia. Dall'altra parte, lo stessofa finta di essere Hitiler, dicendo 'io invado, sfascio...' e invece è ...

Advertising

giorgiofasoli60 : I segnali di ciò che sta accadendo erano sotto il naso di tutti, ma molti hanno finto di non vedere... #Ucraina… - gpellarin84 : RT @OGiannino: NON sono ancora sanzioni-monstre. Ma già Ungheria si è sfilata. Il punto è, non appena Putin fa valicare il finto confine de… - ThomasE26847666 : Leuropa del diametro delle zucchine e del mangiare i vermi adesso ci porta in guerra,Leuropa nata per sottometere e… - Manu015919833 : RT @OGiannino: NON sono ancora sanzioni-monstre. Ma già Ungheria si è sfilata. Il punto è, non appena Putin fa valicare il finto confine de… - DanielaLantieri : RT @OGiannino: NON sono ancora sanzioni-monstre. Ma già Ungheria si è sfilata. Il punto è, non appena Putin fa valicare il finto confine de… -