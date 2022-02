Open | Toninelli | “Renzi? Abominevole la posizione del Pd a favore dell’ex rottamatore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Molto pesante e grave ciò che è successo sul casoper aiutare Matteo, quando faceva il presidentediceva cose che non ha mai mantenuto. Mi sembra che l’ex premier stia usando le prerogative costituzionali che ha da senatore per evitare che un magistrato faccia nei suoi confronti ciò che farebbe per un semplice cittadino. Ladel partito democratico aè una scelta, non capisco perché stia sbagliando così”. È il commento dell senatore del Movimento 5 stelle Danilosull’inchiestache vede coinvolto il leader di Italia viva Matteo, oggi in Senato si è votato per chiederne l’immunità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.