LIVE Sinner-Murray 7-5 6-2, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: proiezioni ranking, con Hurkacz in palio la top10

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sinner

proiezioni ranking JANNIK Sinner: IN palio LA top10 CON Hurkacz!

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO Sinner CON LA VITTORIA SU Murray

JANNIK Sinner: "ERO TESO, Murray E' UNA LEGGENDA"

13.05: Sinner tornerà in campo quest'oggi in doppio con Hubert Hurkacz e sarà proprio il polacco il prossimo avversario nei quarti di finale del torneo di Dubai.

13.03: Le dichiarazioni di Sinner a fine partita: "Ero un po' nervoso ad inizio match. Alla fine credo di aver giocato ..."

