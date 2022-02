Katarina Raniakova diffidata da Alex Belli | “Mi ha minacciata”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ormai sono settimane cheè tornata in tv ad attaccare duramente l’ex marito. A difendere il protagonista di questo GF Vip 6 però c’è la sua amica speciale Stella Starlight, che ieri a Pomeriggio 5 ha consegnato un messaggio choc a. “Ale sta un po’ così, diciamo che avrebbe voluto restare ancora qualche giorno nella casa del GF Vip per poter stare accanto alla sua Delia. Poi devo dire che ho un messaggio per la signorina, da parte di. Come mai dopo aver ottenuto il tuo divorzio e dopo aver ricevuto una diffida sei ancora qui a Pomeriggio 5 a parlare di lui? Questo è un messaggio che ti dovevo dare e te l’ho dato”.in questo momento… Laperò ...

In studio presenzia anche, ormai presenza fissa quando si parla di Alex a Pomeriggio 5. Stella rivela di avere un messaggio per lei proprio da Belli e glielo comunica: 'Come mai ...Per, ex moglie di Belli, ha fatto più che bene: 'Soleil finalmente ha chiamato il loro rapporto con la parola giusta: amicizia. Lui le ha detto 'ti amo', lei non lo ha mai detto.' ...E proprio quest’ultima ha fatto una rivelazione choc prendendo in contropiede Katarina Raniakova. Cosa ha detto? Stella ospite oggi a Pomeriggio Cinque ha rivelato all’ex moglie di Alex Belli di ...Bastano queste parole per scatenare la replica piccata di Katarina: “Lui mi ha attaccato, minacciato e io sono libera… non siamo al suo comando!” La Raniakova non sembra insomma disposta a zittirsi ...