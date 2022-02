Dubai | quarti | Sinner chiede strada ad Hurkacz alle 14 in tv

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Al “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, si gioca un posto in semifinale con l’amico polacco, quinto favorito del seeding. In campo anche il n.1 del mondo Djokovic

Advertising

Eurosport_IT : SINNER SI PRENDE LA RIVINCITA SU MURRAY ?? Dopo la sconfitta di Stoccolma di tre mesi fa, Jannik batte lo scozzese… - WeAreTennisITA : SINNER BENE SU MURRAY ?? Dura praticamente solo un set la sfida di secondo turno a Dubai fra Sinner e Murray: Jannik… - SuperTennisTv : ?? Jannik ai quarti di Dubai! ?? #Sinner si aggiudica in due set (7-5 6-2) la sfida con Murray. Al prossimo turno sf… - infoitsport : Tennis: Sinner ai quarti a Dubai, ad Acapulco stop Berrettini e follia Zverev - 01CARLA10 : RT @Eurosport_IT: SINNER SI PRENDE LA RIVINCITA SU MURRAY ?? Dopo la sconfitta di Stoccolma di tre mesi fa, Jannik batte lo scozzese e vola… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai quarti

Novak Djokovic Dal nostro inviato a- Novak Djokovic ha raggiunto idi finale asenza perdere nemmeno un set. Il numero 1 del mondo ha avuto la meglio su un ottimo Karen Khachanov nel primo incontro della sessione serale, resistendo al tentativo di ...... sfida valida per gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di2022 . L'altoatesino ha messo in ... Adesso per Jannik aidi finale ci sarà il polacco Hurcacz, uno dei suoi migliori amici sul ...Il numero uno del mondo non giustifica però il collega tedesco, resosi protagonista dell'incredibile episodio di Acapulco.Il 'nuovo' Jannik Sinner continua la sua marcia all'Atp 500 di Dubai. L'azzurro, al suo primo torneo dopo il divorzio dal coach Riccardo Piatti, centra i ...