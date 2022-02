Covid | Calderoli | ' bene annuncio Draghi | giusto riaprire e ripartire'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "la decisione annunciata dal premierdi porre fine allo stato di emergenza dal prossimo 31 marzo. È quello che con buon senso chiedeva Matteo Salvini e tutta la Lega, è quello che chiedevano i cittadini e le imprese. Riapriamo adesso perché èfarlo, perché possiamo farlo dopo aver fatto un grande lavoro per la campagna vaccinale e per tenere sotto controllo le varianti. Abbiamo stretto le maglie quando si doveva, ora torniamo ad aprire, a lavorare, a fare la nostra vita". Così Robertodella Lega.

Lo dice all'Adnkronos Roberto, all'indomani dell'emendamento in commissione sul dlche ha innescato tensioni nella maggioranza per quello che è apparso uno smarcarsi del partito di ...Iniziera' giovedi' mattina l'esame nell'Aula del Senato del decreto legge di proroga dello stato di emergenza. Lo ha prospettato il presidente di turno dell'Assemblea, Roberto, dopo che il presidente della commissione Affari Costituzionali, Dario Parrini, ha comunicato che l'esame in ...Roma, 23 feb. "Bene la decisione annunciata dal premier Draghi di porre fine allo stato di emergenza dal prossimo 31 marzo. È quello che con buon senso chiedeva ...Così la richiesta di “una fase nuova” da parte del ministro più vicino al premier si è tradotta nel tour salviniano per i dicasteri, battendo cassa a Franco e Draghi, interrotto dalla positività al ...