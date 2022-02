Covid | 4 decessi e 604 nuovi casi in Alto Adige

Advertising

JJ1897JJ : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Siamo a 40.000 decessi a seguito di vaccini COVID nel database europeo. Le richieste di risarcimento per… - Lunanotizie : ?? Covid, 523 nuovi casi e quattro decessi a Latina e provincia ?? Leggi qui - FulvioPettinato : Decessi covid Italia 22.02.2021 con pochissimi vaccinati: 274 Decessi covid Italia 22.02.2022 con il 90% vaccinati… - Romina55803966 : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Siamo a 40.000 decessi a seguito di vaccini COVID nel database europeo. Le richieste di risarcimento per… - suzysolidor1900 : RT @forzearmateeu: Un nuovo post (Siamo a 40.000 decessi a seguito di vaccini COVID nel database europeo. Le richieste di risarcimento per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid decessi

LA NAZIONE

L'Alto Adige registra altri 4(2 uomini e 2 donne over 80) e 604 nuovi casi. Sono risultati positivi 60 su 781 tamponi pcr e 544 su 5.571 test antigenici. Torna a salire il numero dei ricoveri nei normali reparti ...in Veneto , il bollettino di ogg i, mercoledì 23 febbraio 2022. Sono 4.593 i nuovi contagi da ... Sono 27 le vittime del virus, sempre nelle 24 ore, il totale deiraggiunge quindi quota 13.BOLZANO. Altre quattro persone (due donne e due uomini, tutti over80) hanno perso la vita a causa del Covid in Alto Adige dove salgono ad 88 i ricoveri. Nel bollettino di oggi, 23 febbraio, si segnala ...Lavorava come assistente all’infanzia alla Paim, lascia due figlie. Tra le vittime un 35enne con problemi cardiaci ...